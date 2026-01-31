مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

أكثر من 14 مليون جنيه إسترليني.. محمد صلاح بين أكبر 100 دافع ضرائب في إنجلترا

كتب : هند عواد

02:17 م 31/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب نادي ليفربول
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (11)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت القائمة الضريبية السنوية في إنجلترا، وجود لاعبي لكرة قدم لأول مرة، أحدهما قائد منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح.

وكشف صحيفة "صنداي تايمز"، عن القائمة التي ضمن الثنائي محمد صلاح والنرويجي إيرلنج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، بين أكبر 100 شخص عليه ضرائب في البلاد.

وأشارت إلى أن هالاند يأتي في المرتبة 72 بالقائمة، بنحو 16.9 مليون جنيه إسترليني ضرائب خلال عام 2025، فيما بلغت ضرائب محمد صلاح 14.5 مليون جنيه إسترليني.

اقرأ أيضًا:
نجم الزمالك السابق يشيد بمستوى الناشئين في مباريات الدوري

سببان أحدهما رمضان.. لماذا يتوقف الدوري المصري للسيدات 59 يوما؟

نجم الزمالك السابق يعلق على مواجهة المصري في الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ضرائب محمد صلاح ليفربول هالاند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
أخبار مصر

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
جمالها لافت.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة
الموضة

جمالها لافت.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة
"الحجاب" يضع ريهام عبدالغفور في قائمة التريندات
زووم

"الحجاب" يضع ريهام عبدالغفور في قائمة التريندات
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
5 صور.. أول ظهور لـ داليا البحيري بعد عملية التجميل والجمهور يعلق
زووم

5 صور.. أول ظهور لـ داليا البحيري بعد عملية التجميل والجمهور يعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان