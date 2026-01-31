أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح ضد نيوكاسل

شهدت القائمة الضريبية السنوية في إنجلترا، وجود لاعبي لكرة قدم لأول مرة، أحدهما قائد منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح.

وكشف صحيفة "صنداي تايمز"، عن القائمة التي ضمن الثنائي محمد صلاح والنرويجي إيرلنج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، بين أكبر 100 شخص عليه ضرائب في البلاد.

وأشارت إلى أن هالاند يأتي في المرتبة 72 بالقائمة، بنحو 16.9 مليون جنيه إسترليني ضرائب خلال عام 2025، فيما بلغت ضرائب محمد صلاح 14.5 مليون جنيه إسترليني.

اقرأ أيضًا:

نجم الزمالك السابق يشيد بمستوى الناشئين في مباريات الدوري



سببان أحدهما رمضان.. لماذا يتوقف الدوري المصري للسيدات 59 يوما؟



نجم الزمالك السابق يعلق على مواجهة المصري في الكونفدرالية



