"دوري إنجليزي وإسباني".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد مباريات اليوم السبت، مجموعة من المباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

مواعيد مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد يانج أفريكانز، 3 عصرا، "بي إن سبورتس 2"

بترو أتليتكو ضد ستاد مالي، 6 مساءً، "بي إن سبورتس 2"

الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل، 9 مساءً، "بي إن سبورتس 2"

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون ضد إيفرتون، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 4"

وولفرهامبتون ضد بورنموث، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 9"

أرسنال ضد ليدز يونايتد، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

تشيلسي ضد وست هام يونايتد، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

ليفربول ضد نيوكاسل، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال أوفييدو ضد جيرونا، 3 عصرا، "بي إن سبورتس 3"

أوساسونا ضد فياريال، 5.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 3"

ليفانتي ضد أتليتكو مدريد، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

برشلونة ضد إلتشي، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس إف سي ضد مارسيليا، 6 مساءً، "بي إن سبورتس 6"

نانت ضد لوريان، 8 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

موناكو ضد ستاد رين، 10.5 دقائق مساءً، "بي إن سبورتس 4"

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بيزا ضد ساسولو، 4 مساءً

نابولي ضد فيورنتينا، 7 مساءً

كالياري ضد فيرونا، 9.45 دقيقة مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرانكفورت ضد باير ليفركوزن، 4.30 مساءً

فيردر بريمن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، 4.30 مساءً

هوفنهايم ضد يونيون برلين، 4.30 مساءً

لايبزج ضد ماينز، 4.30 مساءً

أوجسبورج ضد سانت باولي، 4.30 مساءً

بايرن ميونخ ضد هامبورج، 7.30 مساءً

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد

الجزائر ضد كاب فيردي، 12 ظهرا

مصر ضد تونس، 4 مساءً، "أون سبورت"

