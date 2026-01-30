بمشاركة حجازي.. نيوم يكتسح ضمك بثلاثية في دوري روشن

نجح الفريق الكروي بنادي نيوم والذي يضم المدافع المصري أحمد حجازي في تحقيق فوز مستحق على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن للمحترفين، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

فرض نيوم سيطرته على مجريات المباراة، إذ تمكن ناثان زيزي من منح فريقه التقدم في الدقيقة 23، قبل أن يعزز الفرنسي ألكسندر لاكازيت النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عند الدقيقة 45+1.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، اختتم أمادو كونيه ثلاثية نيوم بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

وشهدت المباراة مشاركة حجازي ضمن تشكيلة الفريق الرسمية والتي ضمت كلاً من ماكسيمانو، عبدي، البريك، كونيه، رودريجيز، سلمان الفرج، عبد العزيز، سعيد بن رحمة، لاكازيت وناثان زيزي.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد نيوم إلى 24 نقطة، محتلاً المركز التاسع، أما ضمك فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.