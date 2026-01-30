مباريات الأمس
النصر يضرب الخلود بثلاثية نظيفة ويعزز موقعه في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

10:15 م 30/01/2026
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزاً ثميناً على مضيفه الخلود بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

افتتح النصر التسجيل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47 عبر كريستيانو رونالدو بعد تمريرة حاسمة من مواطنه جواو فيليكس، قبل أن يصنع فيليكس الهدف الثاني لزميله الفرنسي محمد سيماكان في الدقيقة 53، ليضع النصر في المقدمة بثنائية.

شهدت الدقيقة 72 طرد هتان باهبري لاعب الخلود بعد تدخل عنيف استدعى الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 87، أضاف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليضمن فوز فريقه بثلاثية نظيفة.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني، متساوياً مع الأهلي الذي تغلب على الاتفاق 4-0 في الجولة نفسها، فيما يتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد تعادله الأخير مع القادسية.

على الجانب الآخر، تراجع فريق الخلود إلى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

