الأهلي يعلن إعارة نيتس جراديشار إلى أويبيشت المجري
كتب : هند عواد
أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، الموافقة على إعارة محترفه السلوفيني نيتس جراديشار، إلى أويبيشت المجري.
وأشار الأهلي إلى أن إعارة نيتس جراديشار، إلى أويبيشت المجري، لمدة 6 أشهر بنية البيع، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.
وغادر نيتس جراديشار القاهرة، خلال الساعات الماضية، تمهيدا للانتقال إلى ناديه الجديد، ويقيد الأحمر محترف جديد بدلا منه.