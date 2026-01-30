الأهلي يعلن إعارة نيتس جراديشار إلى أويبيشت المجري

الفرق المتأهلة رسميًا إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، الموافقة على إعارة محترفه السلوفيني نيتس جراديشار، إلى أويبيشت المجري.

وأشار الأهلي إلى أن إعارة نيتس جراديشار، إلى أويبيشت المجري، لمدة 6 أشهر بنية البيع، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

وغادر نيتس جراديشار القاهرة، خلال الساعات الماضية، تمهيدا للانتقال إلى ناديه الجديد، ويقيد الأحمر محترف جديد بدلا منه.