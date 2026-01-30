مباريات الأمس
الأهلي يعلن إعارة نيتس جراديشار إلى أويبيشت المجري

كتب : هند عواد

11:19 ص 30/01/2026
    جراديشار وأحمد رضا
    جراديشار (1)
    جراديشار (2)
    جراديشار يغادر مع بعثة الأهلي
    جراديشار (1)
    جراديشار
    جراديشار

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، الموافقة على إعارة محترفه السلوفيني نيتس جراديشار، إلى أويبيشت المجري.

وأشار الأهلي إلى أن إعارة نيتس جراديشار، إلى أويبيشت المجري، لمدة 6 أشهر بنية البيع، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

وغادر نيتس جراديشار القاهرة، خلال الساعات الماضية، تمهيدا للانتقال إلى ناديه الجديد، ويقيد الأحمر محترف جديد بدلا منه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جراديشار الأهلي رحيل جراديشار أويبيشت المجري

