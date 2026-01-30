"سعيد له".. أرني سلوت يتحدث عن عودة محمد صلاح للتهديف

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن إمكانية استعادة الدوري المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، لمستواه خلال الفترة الحالية.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل يونايتد: "أعتقد أن الأمر يتعلق دائمًا بالفريق، وعلى الفريق أن يضمن وصوله إلى مواقع جيد، أعتقد أن هذا ما نفعله أكثر فأكثر، ليس معه فقط، بل مع العديد من اللاعبين، أعتقد أنني ذكرت هذا كثيرًا مؤخرًا، فأسلوب لعبنا بين منطقتي الجزاء جيد بما يكفي ليتمكن مهاجمونا من التواجد في مواقع واعدة بشكل متكرر".

وأضاف: "أعلم، ونعلم جميعًا، أنه إذا تكرر هذا الأمر بما فيه الكفاية، فسيؤدي لاعبونا ما نتوقعه منهم لأنهم يتمتعون بجودة عالية، كنت تتحدث عن مو، لكن مثالًا رائعًا آخر قد يكون فلوريان فيرتز، الذي كان قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة ضد بورنموث في نفس الموقع تمامًا الذي كان فيه عندما سجل الهدف الثاني ضد كاراباخ. في مباراة بورنموث، قرر تمرير كرة بينية؛ أما الآن فقد استغل فرصته وسجل. هكذا تسير الأمور في كرة القدم أحيانًا. الكرة تصطدم بالقائم، الكرة تصطدم بالعارضة".

واختتم: "أحيانًا تتخذ القرار الخاطئ، وأحيانًا لا يكون التنفيذ مثاليًا. لكنني كنت سعيدًا جدًا لمحمد صلاح لتسجيله ذلك الهدف. لأنه أعتقد أنه بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلها لهذا النادي، فمن الجيد دائمًا أن يكون اسمه على لوحة النتائج، كما كان الحال بالنسبة لفيديريكو كييزا وفلوريان. هذا دائمًا ما يمنح الفريق، وكذلك الأفراد، بعض الثقة".

