يوم الخسارة العالمي.. كيف علق محمد العريان على هبوط أسعار الذهب والفضة؟

كتبت- دينا خالد:

قال محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، إن أسواق المعادن النفيسة شهدت خلال تعاملات اليوم موجة بيع قوية طالت الذهب والفضة، في ظل اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة.

وأوضح العريان، في منشور له على فيسبوك، أن هذا التراجع يأتي نتيجة قيام المضاربين بجني الأرباح المحققة خلال الفترة الماضية، عقب الصعود القوي الذي شهدته أسعار الذهب والفضة مؤخرًا.

وأضاف العريان، أن الرسوم البيانية لأداء الذهب والفضة خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات CNBC، تُظهر بوضوح حجم التقلبات التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن.

