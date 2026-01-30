إعلان

يوم الخسارة العالمي.. كيف علق محمد العريان على هبوط أسعار الذهب والفضة؟

كتب : دينا خالد

03:48 م 30/01/2026

محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- دينا خالد:

قال محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، إن أسواق المعادن النفيسة شهدت خلال تعاملات اليوم موجة بيع قوية طالت الذهب والفضة، في ظل اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة.

وأوضح العريان، في منشور له على فيسبوك، أن هذا التراجع يأتي نتيجة قيام المضاربين بجني الأرباح المحققة خلال الفترة الماضية، عقب الصعود القوي الذي شهدته أسعار الذهب والفضة مؤخرًا.

وأضاف العريان، أن الرسوم البيانية لأداء الذهب والفضة خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات CNBC، تُظهر بوضوح حجم التقلبات التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن.

اقرأ أيضًا:

الذهب العالمي يتراجع بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم

جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تفقد قمتها وتخسر 500 جنيه

فروق كبيرة.. مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد العريان أسعار الذهب أسعار الفضة فيسبوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو.. رقص هالة صدقي وكزبرة وسيد رجب في كواليس"بيبو"
زووم

بالفيديو.. رقص هالة صدقي وكزبرة وسيد رجب في كواليس"بيبو"
موجة تخفيضات تضرب السوق المصري في يناير.. تراجع أسعار 11 سيارة حتى 295
أخبار السيارات

موجة تخفيضات تضرب السوق المصري في يناير.. تراجع أسعار 11 سيارة حتى 295
ضبط قائد سيارة نقل ألقى مخلفات بناء بأحد محاور القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط قائد سيارة نقل ألقى مخلفات بناء بأحد محاور القاهرة
يوم الخسارة العالمي.. كيف علق محمد العريان على هبوط أسعار الذهب والفضة؟
اقتصاد

يوم الخسارة العالمي.. كيف علق محمد العريان على هبوط أسعار الذهب والفضة؟

محمد الشناوي: "الفريق هو أهم شيء.. وهدفنا دوري الأبطال"
رياضة محلية

محمد الشناوي: "الفريق هو أهم شيء.. وهدفنا دوري الأبطال"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟
"رد على سيد عبد الحفيظ والعقوبة لن تخفض".. مصدر يكشف مستجدات أزمة إمام عاشور
الجرام يفقد 350 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم