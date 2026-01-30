ضبط طالب بالقاهرة يروج لبيع صواعق كهربائية وبخاخات مسيلة للدموع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع روادع شخصية "صاعق كهربائي" بمقابل مادي.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة).

تم ضبط المتهم وبحوزته (8 روادع شخصية – بخاخ مسيل للدموع – هاتف محمول) يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.