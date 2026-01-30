إعلان

ضبط طالب بالقاهرة يروج لبيع صواعق كهربائية وبخاخات مسيلة للدموع

كتب : محمد الصاوي

03:34 م 30/01/2026

ضبط طالب بالقاهرة يروج لبيع صواعق كهربائية وبخاخات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع روادع شخصية "صاعق كهربائي" بمقابل مادي.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة).

تم ضبط المتهم وبحوزته (8 روادع شخصية – بخاخ مسيل للدموع – هاتف محمول) يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية صاعق كهربائي قسم شرطة دار السلام طالب بالقاهرة يروج لبيع صواعق كهربائية

