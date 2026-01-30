المنيا - جمال محمد:

أكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بمقر الوحدة الصحية بقرية نزلة أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص، على مدار يومين، تحت إشراف مديرية الصحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن القافلة أسفرت عن تقديم 987 خدمة طبية مجانية لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 561 حالة في عدد من التخصصات المختلفة، مع صرف الأدوية اللازمة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير خدمة صحية متكاملة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤولة القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة تضمنت إجراء 117 تحليلًا طبيًا شملت عينات دم وبول وبراز، إلى جانب إجراء 6 حالات موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية، بالإضافة إلى خلع أسنان لـ4 حالات.

وأشارت الدكتورة وفاء عادل إلى أن القافلة نُفذت من خلال 3 عيادات متنقلة مجهزة، إلى جانب مقر الوحدة الصحية بالقرية.