أثناء لهوه بالشارع.. مصرع طفل صدمته سيارة في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات سيارة، أثناء لهوه بالشارع، بقرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل محمد "أ"، البالغ من العمر عامين، جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة.

وجرى إيداع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.