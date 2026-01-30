مباريات الأمس
11 صورة لوسام أبو علي أثناء استعراض مهاراته في كرة السلة

كتب : يوسف محمد

كتب : يوسف محمد

03:06 ص 30/01/2026 تعديل في 03:06 ص
    وسام أبو علي (1)
    وسام أبو علي (9)
    وسام أبو علي (3)
    وسام أبو علي (2)
    وسام أبو علي (5)
    وسام أبو علي (4)
    وسام أبو علي (10)
    وسام أبو علي (7)
    وسام أبو علي (6)
    وسام أبو علي (11)

شارك وسام أبو علي نجم النادي الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي، متابعيه على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور له خلال حضوره إحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة.

ونشر أبو علي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة من الصور له وهو يتابع إحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، وتسيطر عليه حالة من السعادة بشكل كبير.

كما نشر أبو علي صورة له من داخل الصالة، وهو يستعرض مهاراته في كرة السلة، حيث ظهر وهو يلعب رمية ثلاثية بنجاح.

وكان أبو علي انتقل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2025 قادما من النادي الأهلي.

وشارك أبو علي مع الفريق الأمريكي منذ الانتقال إليه، في 5 مباريات بمختلف المسابقات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وسام أبو علي النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي كولومبوس كرو الأمريكي

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة