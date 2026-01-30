11 صورة لوسام أبو علي أثناء استعراض مهاراته في كرة السلة

من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية

شارك وسام أبو علي نجم النادي الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي، متابعيه على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور له خلال حضوره إحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة.

ونشر أبو علي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة من الصور له وهو يتابع إحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، وتسيطر عليه حالة من السعادة بشكل كبير.

كما نشر أبو علي صورة له من داخل الصالة، وهو يستعرض مهاراته في كرة السلة، حيث ظهر وهو يلعب رمية ثلاثية بنجاح.

وكان أبو علي انتقل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2025 قادما من النادي الأهلي.

وشارك أبو علي مع الفريق الأمريكي منذ الانتقال إليه، في 5 مباريات بمختلف المسابقات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

