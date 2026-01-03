مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"والدتي مريضة سرطان".. مذيع يتعرض لموقف محرج على الهواء (فيديو)

كتب : هند عواد

02:00 م 03/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الإعلامي الكويتي مساعد الفوزان (2)
  • عرض 4 صورة
    الإعلامي الكويتي مساعد الفوزان (3)
  • عرض 4 صورة
    الإعلامي الكويتي مساعد الفوزان (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض الإعلامي الكويتي مساعد الفوزان، مقدم برنامج "الكالتشيو" المذاع على فضائية "شاشا"، لموقف محرج على الهواء، عندما تلقى اتصالا هاتفيا من والدته.

وخلال وجوده في الاستديو التحليلي، فوجئ بمكالمة هاتفية من والدته، قبل أن يستأذن الضيوف ويرد عليها قائلا: "أنا على الهواء هل يوجد شيء"، واعتذر بعدها مبررا بأن والدته لا تتصل عليه إلا إذا هناك شيء خطير.

وتعرض بها مساعد الفوزان لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج ويبرر الموقف عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "يا متخلفين يا مقززين يا تافهين، أمي مريضة بالسرطان من سنة 2015 ولا زالت، وأنا أول من تلجأ له بعد الله في حالة حدوث شيء طارىء لها".

وأضاف: "لا أنتظر منكم الاحترام لأنكم لستوا محترمين، لكن انتبهوا لأن والدتي تقرأ تعليقاتكم القذرة مما يجعلها تشعر بالضيق، حياتي ليست تافهة مثلكم حتى أفكر بهذه الطريقة".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. ضربتان لمنافس مصر.. وحقيقة تولي محمود فايز تدريب الزمالك

اعتقال شقيقه واعتزال مؤقت.. قصة صمود حارس مرمى السودان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مساعد الفوزان موقف محرج لمذيع شاشا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

(تغطية خاصة).. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا.. أصداء عالمية وتطورات حية