"والدتي مريضة سرطان".. مذيع يتعرض لموقف محرج على الهواء (فيديو)

تعرض الإعلامي الكويتي مساعد الفوزان، مقدم برنامج "الكالتشيو" المذاع على فضائية "شاشا"، لموقف محرج على الهواء، عندما تلقى اتصالا هاتفيا من والدته.

وخلال وجوده في الاستديو التحليلي، فوجئ بمكالمة هاتفية من والدته، قبل أن يستأذن الضيوف ويرد عليها قائلا: "أنا على الهواء هل يوجد شيء"، واعتذر بعدها مبررا بأن والدته لا تتصل عليه إلا إذا هناك شيء خطير.

وتعرض بها مساعد الفوزان لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج ويبرر الموقف عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "يا متخلفين يا مقززين يا تافهين، أمي مريضة بالسرطان من سنة 2015 ولا زالت، وأنا أول من تلجأ له بعد الله في حالة حدوث شيء طارىء لها".

وأضاف: "لا أنتظر منكم الاحترام لأنكم لستوا محترمين، لكن انتبهوا لأن والدتي تقرأ تعليقاتكم القذرة مما يجعلها تشعر بالضيق، حياتي ليست تافهة مثلكم حتى أفكر بهذه الطريقة".

