كأس مصر

بتروجت

0 1
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

4 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 1
19:30

العين

بعد طلب اللجوء.. لاعبتا منتخب إيران للسيدات تنضمان إلى ناد أسترالي

كتب : هند عواد

07:52 م 17/03/2026
    نادي بريسبان رور الأسترالي يضم لاعبتي منتخب إيران
    نادي بريسبان رور الأسترالي يضم لاعبتي منتخب إيران
    نادي بريسبان رور الأسترالي يضم لاعبتي منتخب إيران

ضم نادي بريسبان رور الأسترالي، لاعبتين من منتخب إيران للسيدات، اللتين اختارتا البقاء في أستراليا، وطلب اللجوء عقب أزمة منتخب بلادهن.

نشر الحساب الرسمي للنادي الأسترالي على منصة التغريدات "إكس"، صورا من وجود اللاعبتين فاطمة باسنديده وعاطفة رمضان زاده ، في مران الفريق.
وكتب: "اليوم، رحب نادي بريسبان رور رسميًا بكل من فاطمة باسنديده وعاطفة رمضان زاده في مرافق تدريبات النادي للمشاركة في التدريبات مع فريق السيدات في دوري الدرجة الأولى الأسترالي، مع التزام النادي بتوفير بيئة داعمة لهما خلال المراحل القادمة من مسيرتهما".
وحصلت لاعبة خط الوسط فاطمة باسانديده والمدافعة عاطفة رمضان زاده على تأشيرات إنسانية من بين سبعة أعضاء في الوفد الإيراني، وسط مخاوف من احتمال تعرضهم للاضطهاد إذا عادوا إلى بلادهم بعد مشاركتهم في كأس آسيا للسيدات في أستراليا.
وبرزت مخاوف بشأن سلامتهم بعد امتناع اللاعبين عن غناء النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية، ووصفتهم وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بـ"خونة زمن الحرب"، إذ بدأت حملة الفريق بالتزامن مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران.
إلا أن خمسة من أعضاء المجموعة غيروا رأيهم لاحقاً بشأن عرض اللجوء الذي قدمته أستراليا وقرروا العودة إلى ديارهم.

وعادت لاعبات منتخب إيران للسيدات إلى بلادهن من ماليزيا، وشوهد الفريق في مطار كوالالمبور الدولي مساء الإثنين أثناء تسجيل الوصول على متن رحلة تابعة لشركة طيران عمان.

نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
