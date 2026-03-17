بعد طلب اللجوء.. لاعبتا منتخب إيران للسيدات تنضمان إلى ناد أسترالي

ضم نادي بريسبان رور الأسترالي، لاعبتين من منتخب إيران للسيدات، اللتين اختارتا البقاء في أستراليا، وطلب اللجوء عقب أزمة منتخب بلادهن.

لاعبتا منتخب إيران تنضمان إلى نادي بريسبان رور الأسترالي

نشر الحساب الرسمي للنادي الأسترالي على منصة التغريدات "إكس"، صورا من وجود اللاعبتين فاطمة باسنديده وعاطفة رمضان زاده ، في مران الفريق.

وكتب: "اليوم، رحب نادي بريسبان رور رسميًا بكل من فاطمة باسنديده وعاطفة رمضان زاده في مرافق تدريبات النادي للمشاركة في التدريبات مع فريق السيدات في دوري الدرجة الأولى الأسترالي، مع التزام النادي بتوفير بيئة داعمة لهما خلال المراحل القادمة من مسيرتهما".

وحصلت لاعبة خط الوسط فاطمة باسانديده والمدافعة عاطفة رمضان زاده على تأشيرات إنسانية من بين سبعة أعضاء في الوفد الإيراني، وسط مخاوف من احتمال تعرضهم للاضطهاد إذا عادوا إلى بلادهم بعد مشاركتهم في كأس آسيا للسيدات في أستراليا.

وبرزت مخاوف بشأن سلامتهم بعد امتناع اللاعبين عن غناء النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية، ووصفتهم وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بـ"خونة زمن الحرب"، إذ بدأت حملة الفريق بالتزامن مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران.

إلا أن خمسة من أعضاء المجموعة غيروا رأيهم لاحقاً بشأن عرض اللجوء الذي قدمته أستراليا وقرروا العودة إلى ديارهم.

وعادت لاعبات منتخب إيران للسيدات إلى بلادهن من ماليزيا، وشوهد الفريق في مطار كوالالمبور الدولي مساء الإثنين أثناء تسجيل الوصول على متن رحلة تابعة لشركة طيران عمان.



