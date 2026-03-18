أمرت وزارة الخارجية الأمريكية جميع السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم بإجراء مراجعة أمنية "فورية"، مشيرة إلى "الوضع المستمر والمتطور في الشرق الأوسط واحتمال تأثيراته الممتدة"، وفقًا لبرقية اطلعت عليها شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية.

وتؤكد المذكرة الداخلية على ضرورة اليقظة المستمرة، وتوجه "جميع البعثات حول العالم لعقد لجنة طوارئ فورية" لمراجعة وضعها الأمني وتقديم نتائجها إلى واشنطن.

كما تتطلب التوجيهات التأكيد على عقد اللجنة وإبلاغ المواطنين الأمريكيين، سواء كانوا موظفين رسميين أو غير رسميين، "عند الاقتضاء".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية، إنهم لا يعلقون على الاتصالات الداخلية، وأضافت أن جميع السفارات في المنطقة تعقد بانتظام "لجان طوارئ" قبل بدء الهجوم الأمريكي ضد إيران.