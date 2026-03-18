أمريكا تطلب من جميع سفاراتها حول العالم إجراء مراجعة أمنية عاجلة

كتب : وكالات

12:27 ص 18/03/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية جميع السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم بإجراء مراجعة أمنية "فورية"، مشيرة إلى "الوضع المستمر والمتطور في الشرق الأوسط واحتمال تأثيراته الممتدة"، وفقًا لبرقية اطلعت عليها شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية.

وتؤكد المذكرة الداخلية على ضرورة اليقظة المستمرة، وتوجه "جميع البعثات حول العالم لعقد لجنة طوارئ فورية" لمراجعة وضعها الأمني وتقديم نتائجها إلى واشنطن.

كما تتطلب التوجيهات التأكيد على عقد اللجنة وإبلاغ المواطنين الأمريكيين، سواء كانوا موظفين رسميين أو غير رسميين، "عند الاقتضاء".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية، إنهم لا يعلقون على الاتصالات الداخلية، وأضافت أن جميع السفارات في المنطقة تعقد بانتظام "لجان طوارئ" قبل بدء الهجوم الأمريكي ضد إيران.

الكشف عن موعد سفر بعثة الترجي للقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي بدوري الأبطال
تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا
في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟

"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف

