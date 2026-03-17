لاعب أوتوهو لمصراوي: "سننتزع التأهل من مصر إلى نصف نهائي الكونفدرالية"

تحدث تشارلز أتيبو، لاعب أوتوهو الكونغولي، عن مباراة فريقه المرتقبة ضد الزمالك، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يستضيف الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي، في السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

لاعب أوتوهو يتحدى الزمالك

قال تشارلز أتيبو، في تصريح خاص لمصراوي: "سنأتي إلى مصر وننتزع التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية من هناك".

وسجل تشارلز أتيبو، هدف أتوهو الوحيد في مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو برازفيل، وذلك في الدقيقة 13 عن طريق ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك عدي الدباغ التعادل في الدقيقة 32.

ويكفي التعادل السلبي الزمالك للتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بأفضلية الهدف خارج الأرض، لكن في حالة انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، ستتجه إلى ركلات الترجيح.

