كأس مصر

بتروجت

0 1
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

4 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 1
19:30

العين

لاعب أوتوهو لمصراوي: "سننتزع التأهل من مصر إلى نصف نهائي الكونفدرالية"

كتب : هند عواد

09:45 م 17/03/2026 تعديل في 09:45 م

لاعبي نادي الزمالك

تحدث تشارلز أتيبو، لاعب أوتوهو الكونغولي، عن مباراة فريقه المرتقبة ضد الزمالك، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يستضيف الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي، في السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

لاعب أوتوهو يتحدى الزمالك

قال تشارلز أتيبو، في تصريح خاص لمصراوي: "سنأتي إلى مصر وننتزع التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية من هناك".

وسجل تشارلز أتيبو، هدف أتوهو الوحيد في مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو برازفيل، وذلك في الدقيقة 13 عن طريق ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك عدي الدباغ التعادل في الدقيقة 32.

ويكفي التعادل السلبي الزمالك للتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بأفضلية الهدف خارج الأرض، لكن في حالة انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، ستتجه إلى ركلات الترجيح.

تشارلز أتيبو الزمالك أوتوهو الكونغولي

سي إن إن: مقتل لاريجاني يعقّد إنهاء الحرب ويدفع النظام الإيراني للتشدد
"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية
ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا: "لا نحتاج مساعدة أحد" لحرب إيران.. والناتو خذلنا
تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات

