كأس مصر

بتروجت

0 1
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

4 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 1
19:30

العين

أربيلوا يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

09:27 م 17/03/2026

مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن الإسباني أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الرسمي للفريق الملكي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دان هاوسن -فران جارسيا.

خط الوسط: تياجو بيتارتش، أوريلين تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

يذكر أن الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في مباراة مانشستر سيتي و ريال مدريد، سوف يواجه الفائز في مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا في دور ربع النهائي.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال اوروبا

مصطفى الفقي: عرفت إن جمال مبارك مش هيكون رئيس مصر بسبب كلام المشير طنطاوي
أخبار مصر

مصطفى الفقي: عرفت إن جمال مبارك مش هيكون رئيس مصر بسبب كلام المشير طنطاوي
شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها في
حوادث وقضايا

شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها في
"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات
أخبار مصر

تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات
ماكرون يتحدى ترامب: فرنسا لن تشارك في "فتح مضيق هرمز" عسكريًا
شئون عربية و دولية

ماكرون يتحدى ترامب: فرنسا لن تشارك في "فتح مضيق هرمز" عسكريًا

