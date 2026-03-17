أعلن الإسباني أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الرسمي للفريق الملكي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دان هاوسن -فران جارسيا.

خط الوسط: تياجو بيتارتش، أوريلين تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

يذكر أن الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في مباراة مانشستر سيتي و ريال مدريد، سوف يواجه الفائز في مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا في دور ربع النهائي.