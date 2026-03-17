كأس مصر

بتروجت

0 1
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

4 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 1
19:30

العين

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة ليفركوزن في إياب دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

09:29 م 17/03/2026
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (6)
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (3)
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (5)

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره بايرن ليفركوزن، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

وجاء تشكيل آرسنال لمواجهة باير ليفركوزن على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، هينكابي.

الوسط: ديكلان رايس، زوبيميندي، إيزي.

الهجوم: ساكا، تروسارد، جيوكيرس.

ويذكر أن انتهت مباراة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بين أرسنال وبايرن ليفركوزن بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن يواجه الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في مباراة أرسنال و بايرن ليفركوزن، سوف يواجه الفائز في مباراة سبورتينج لشبونة و بودو جليمت في دور ربع النهائي.

ليفركوزن دوري أبطال اوروبا أرسنال

فيديو قد يعجبك



ماكرون يتحدى ترامب: فرنسا لن تشارك في "فتح مضيق هرمز" عسكريًا
شئون عربية و دولية

ماكرون يتحدى ترامب: فرنسا لن تشارك في "فتح مضيق هرمز" عسكريًا
نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
أخبار و تقارير

نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
سي إن إن: مقتل لاريجاني يعقّد إنهاء الحرب ويدفع النظام الإيراني للتشدد
شئون عربية و دولية

سي إن إن: مقتل لاريجاني يعقّد إنهاء الحرب ويدفع النظام الإيراني للتشدد
بدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل -أماكن الصرف
أخبار مصر

بدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل -أماكن الصرف

بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية
أخبار مصر

بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية

* بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية والإسلامية
- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال