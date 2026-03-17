أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة ليفركوزن في إياب دوري الأبطال

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره بايرن ليفركوزن، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

وجاء تشكيل آرسنال لمواجهة باير ليفركوزن على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، هينكابي.

الوسط: ديكلان رايس، زوبيميندي، إيزي.

الهجوم: ساكا، تروسارد، جيوكيرس.

ويذكر أن انتهت مباراة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بين أرسنال وبايرن ليفركوزن بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن يواجه الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في مباراة أرسنال و بايرن ليفركوزن، سوف يواجه الفائز في مباراة سبورتينج لشبونة و بودو جليمت في دور ربع النهائي.