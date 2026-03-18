البحرين: اعتراض 129 صاروخًا و 233 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

كتب : مصراوي

12:44 ص 18/03/2026

البحرين تعترض 129 صاروخا إيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، حيث تم منذ بدء هذه الاعتداءات اعتراض وتدمير 129 صاروخًا و 233 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وعبرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الثلاثاء، عن فخرها بجاهزية رجالها القتالية ويقظتهم وكفاءتهم العملياتية المستمرة لحماية المملكة.

وبينت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

البحرين الشرق الأوسط الهجمات الإيرانية الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



"نقل للمستشفى".. بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة محمد حمدي لاعب الفريق
رياضة محلية

"نقل للمستشفى".. بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة محمد حمدي لاعب الفريق
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
رياضة عربية وعالمية

"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
دراما و تليفزيون

"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
خلافاً لرأي مفتي السعودية.. أمين الفتوى: صرف الجمعيات أموال الزكاة بعد
جنة الصائم

خلافاً لرأي مفتي السعودية.. أمين الفتوى: صرف الجمعيات أموال الزكاة بعد
الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط
جنة الصائم

الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط

فخ خرج.. هل يسقط "ترامب" بحلمه القديم على أبواب جزيرة النفط؟
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال