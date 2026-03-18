البحرين تعترض 129 صاروخا إيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، حيث تم منذ بدء هذه الاعتداءات اعتراض وتدمير 129 صاروخًا و 233 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وعبرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الثلاثاء، عن فخرها بجاهزية رجالها القتالية ويقظتهم وكفاءتهم العملياتية المستمرة لحماية المملكة.

وبينت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.