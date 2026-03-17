كأس مصر

بتروجت

0 1
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

4 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 1
19:30

العين

"موقف مرموش".. تشكيل مان سيتي الرسمي لمواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

09:11 م 17/03/2026
    مرموش وهالاند
    مرموش وهالاند
    مرموش وهالاند (3)
    هدف عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    عمر مرموش (2) (1)
    عمر مرموش (3) (1)

أعلن الجهاز الفني لفريق مان سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مان سيتي على مقاعد بدلاء فريقه، بعدما قرر المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، عدم الاستعانة به في بداية المباراة.

تشكيل مان سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف وآيت نوري

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا وتيجاني رايندرز

خط الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو وإيرلينج هالاند

نتيجة مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومان السيتي

وكان فريق ريال مدريد نجح في تحقيق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب، على حساب نظيره مان سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومان سيتي، شهدت تألق فيدريكو فالفيردي، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد، يعد أكثر البطل التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يعد أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 15 لقبا.

