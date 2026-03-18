إسرائيل تتوعد بملاحقة مجتبى خامنئي

كتب : محمود الطوخي

12:53 ص 18/03/2026

إيفي ديفرين

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الثلاثاء، أن الجيش سيواصل استهداف أي شخص يشكل تهديدا لإسرائيل، بما في ذلك المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي.

جيش الاحتلال يتوعد بملاحقة مجتبى خامنئي

وردا على سؤال حول ما إذا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي على علم بمصير مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنا منذ تعيينه، أجاب ديفرين بالنفي.

وأضاف المتحدث العسكري: "يمكنني أن أقول شيئا واحدا: سنواصل كما أثبتنا ملاحقة أي شخص يشكل تهديدا لدولة إسرائيل، وأي شخص يرفع يده ضدها ليس بمنأى عنا. سنلاحقه ونجده ونقضي عليه".

استهداف قوات الباسيج

وقال ديفرين، إن إسرائيل ستواصل استهداف عناصر قوات الباسيج الإيرانية شبه العسكرية، مؤكدا: "أقولها مرة أخرى، سنصل إلى الجميع، أينما كانوا ومتى ما كانوا".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ونجله.

حملة عسكرية طويلة الأمد

وأكد ديفرين، أن إسرائيل تستعد لحملة طويلة الأمد، بما في ذلك خلال فترة عيد الفصح.

الحرب في إيران مقتل لاريجاني مصير مجتبى خامنئي زئير الأسد

