تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني.. ارتفاع في ثروة نجم إنجلترا خلال عام 2025

كتب : هند عواد

08:52 ص 03/01/2026
شهد عام 2025، ارتفاع في صافي ثروة نجم منتخب إنجلترا هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ، لتتخطى الـ100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تجاوزت ثروة هاري كين الـ100 مليون جنيه إسترليني بعد عام مثير مع بايرن ميونيخ، ليصعد إلى قائمة "صنداي" تايمز للأثرياء في مايو 2025.

وتُظهر الحسابات أن قيمة شركة حقوق الصورة الخاصة بقائد منتخب إنجلترا بلغت 11 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغت قيمة أصول شركة الاستثمار العقاري الخاصة به 15 مليون جنيه إسترليني.

ويضيف التقرير أن شركة HK28 المحدودة كان لديها 11,428,513 جنيهًا إسترلينيًا في حقوق الملكية في نهاية عام 2024، وأن محفظته الاستثمارية تضاعفت تقريبًا لتصل إلى 5.1 مليون جنيه إسترليني.

وتمتلك شركة كين صفقات مع علامات تجارية شهيرة بما في ذلك Nike و Mars و Skechers والشركة الألمانية 3Bears Foods GmbH.

ويدير أعمال هاري كين، شقيقه تشارلي، وحقق ربحًا تجاريًا حوالي 2.3 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن هاري كين لديه 723 ألف جنيه إسترليني في حساب مصرفي تابع للشركة، كما أنه يتقاضى حوالي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مع بايرن ميونيخ، بعد توقيع عقداً لمدة أربع سنوات، مما يعني أنه سيكون مؤهلاً للحصول على أكثر من 86 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب على مدار مدة عقده.

اقرأ أيضًا:

زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 6 صور جديدة

3 بنزينات.. كم تبلغ ثروة مجدي عبد الغني؟


هاري كين ثروة هاري كين ارتفاع ثروة هاري كين

