كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لبنفيكا، تفاصيل اللحظات الأخيرة الحاسمة، في الفوز على ريال مدريد بالثواني الأخيرة، والحفاظ على حظوظ فريقه في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومنح أناتولي تروبين، حارس مرمى بنفيكا، فوز درامي في الدقيقة 98 فريقه، ليمنحه فارق أهداف، وهو ما كان كافياً لتأهلهم إلى مرحلة خروج المغلوب في المركز 24 برصيد تسع نقاط، بينما فشل ريال مدريد في التأهل إلى المراكز الثمانية الأولى.

وقال مورينيو لقناة موفيستار: "أعتقد أننا استحقنا الفوز، استحقينا الفوز بجدارة، أتيحت لكيليان مبابي فرصتان، وسجل هدفين، بالنسبة لبنفيكا، يُعد الفوز على ريال مدريد إنجازًا عظيمًا، إنه لأمر رائع."

واعترف المدرب المخضرم بأنه مع دخول المباراة في مراحلها النهائية، كان هو وفريقه يعتقدون أن نتيجة 3-2 ستكون كافية للتأهل، قبل أن يدركوا أنهم بحاجة إلى هدف آخر، قائلا: "عندما أجريت التغييرات الأخيرة، (فرانجو) إيفانوفيتش و(أنطونيو) سيلفا، قيل لي إن النتيجة كافية، لذا دعونا نغلق الباب".

وأضاف: "بعد بضع ثوانٍ، أخبروني أننا بحاجة إلى هدف آخر، لكن لا يمكنني إجراء المزيد من التغييرات، كانت تلك هي اللحظة الحاسمة، الحصول على الركلة الحرة، التي سمحت لنا بالتقدم إلى هناك".

وتحدث الحارس الأوكراني تروبين، عن اللحظة الحاسمة، وقال: "لم أكن أعرف ما نحتاجه. ثم رأيت الجميع يطلبون مني الصعود. رأيت مدربنا أيضاً، فصعدت ودخلت منطقة الجزاء، ولا أعرف. لا أعرف ماذا أقول".

وأضاف: "لحظة مجنونة. لا أعرف ماذا أقول، لست معتادًا على تسجيل الأهداف، عمري 24 عامًا وهذه هي المرة الأولى، أمر لا يُصدق".

اقرأ أيضًا:



"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟



حكمة تثير الجدل في الدوري الإيطالي.. ما القصة؟



