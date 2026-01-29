بعد انتهاء دور المجموعات.. ما الفرق التي ودعت دوري أبطال أوروبا؟

الفرق المتأهلة رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

اختتمت أمس الأربعاء، الموافق 28 يناير، منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وودع الكثير من الفرق القوية دوري أبطال أوروبا من أبرزهم: نابولي بعد خسارته من تشيلسي بنتيجة 2-3، وأولمبيك مارسيليا بعد خسارته من كلوب بروج بثلاثية نظيفة.

الفرق التي ودعت دوري أبطال أوروبا

1- أولمبيك مارسيليا

2- أيه. أي. بافوس

3- يونيون سانتا جينواز

4- آيندهوفن

5- أتلتيك بلباو

6- نابولي

7- كوبنهاجن

8- أياكس

9- آينتراخت فرانكفورت

10- سلافيا براج

11- فياريال

12- كايرات ألماتي