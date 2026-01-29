مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

بعد انتهاء دور المجموعات.. ما الفرق التي ودعت دوري أبطال أوروبا؟

كتب - محمد عبد السلام:

02:08 ص 29/01/2026
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة نابولي وتشيلسي (2)
    خلال مباراة نابولي وتشيلسي (1)

اختتمت أمس الأربعاء، الموافق 28 يناير، منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وودع الكثير من الفرق القوية دوري أبطال أوروبا من أبرزهم: نابولي بعد خسارته من تشيلسي بنتيجة 2-3، وأولمبيك مارسيليا بعد خسارته من كلوب بروج بثلاثية نظيفة.

الفرق التي ودعت دوري أبطال أوروبا

1- أولمبيك مارسيليا

2- أيه. أي. بافوس

3- يونيون سانتا جينواز

4- آيندهوفن

5- أتلتيك بلباو

6- نابولي

7- كوبنهاجن

8- أياكس

9- آينتراخت فرانكفورت

10- سلافيا براج

11- فياريال

12- كايرات ألماتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أوروبا الفرق التي ودعت دوري أبطال أوروبا نابولي

