بعد انتهاء دور المجموعات.. ما الفرق التي ودعت دوري أبطال أوروبا؟
كتب - محمد عبد السلام:
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
اختتمت أمس الأربعاء، الموافق 28 يناير، منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.
وودع الكثير من الفرق القوية دوري أبطال أوروبا من أبرزهم: نابولي بعد خسارته من تشيلسي بنتيجة 2-3، وأولمبيك مارسيليا بعد خسارته من كلوب بروج بثلاثية نظيفة.
الفرق التي ودعت دوري أبطال أوروبا
1- أولمبيك مارسيليا
2- أيه. أي. بافوس
3- يونيون سانتا جينواز
4- آيندهوفن
5- أتلتيك بلباو
6- نابولي
7- كوبنهاجن
8- أياكس
9- آينتراخت فرانكفورت
10- سلافيا براج
11- فياريال
12- كايرات ألماتي