"لا ترقى بمستوى النخبة".. الهلال السعودي يعترض على التحكم في بيان رسمي

أصدر نادي الهلال السعودي بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن استنكاره لآلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية من قبل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم لإدارة مباريات دوري روشن السعودي خلال الموسم الجاري، وذلك على خلفية مواجهة الفريق أمام الفتح.

وأوضح الهلال في بيانه أنه يلتزم بتحمّل التكلفة المالية المرتفعة لاستقدام حكام أجانب، بهدف الاستعانة بطواقم تحكيمية من النخبة المعروفة عالميًا، بما يسهم في رفع جودة المباريات ويتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية والمكانة المتقدمة التي وصلت إليها المسابقات المحلية.

وانتقد النادي آلية اختيار الحكام في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن استقطاب بعض الطواقم الأجنبية التي لا ترقى إلى مستوى النخبة يثير العديد من التساؤلات حول معايير الاختيار، خاصة مع اقتراب منافسات الدوري من مراحل الحسم.

رفض الاعتماد على التحكيم المحلي

كما شدد الهلال على صعوبة الاعتماد على طواقم تحكيم محلية لإدارة مبارياته، في ظل تكرار بعض الحالات التحكيمية المؤثرة خلال الفترة الماضية، والتي قال إنها ساهمت في تغيير نتائج عدد من المباريات التنافسية، مطالبًا بمراجعة آلية اختيار الحكام الأجانب بما يضمن الاستعانة بحكام يمتلكون الخبرة والكفاءة التي تتناسب مع مستوى المنافسة في الدوري.