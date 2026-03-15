دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

21:45

ميلان

"لا ترقى بمستوى النخبة".. الهلال السعودي يعترض على التحكم في بيان رسمي

كتب : محمد خيري

11:31 ص 15/03/2026

الهلال السعودي

أصدر نادي الهلال السعودي بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن استنكاره لآلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية من قبل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم لإدارة مباريات دوري روشن السعودي خلال الموسم الجاري، وذلك على خلفية مواجهة الفريق أمام الفتح.

وأوضح الهلال في بيانه أنه يلتزم بتحمّل التكلفة المالية المرتفعة لاستقدام حكام أجانب، بهدف الاستعانة بطواقم تحكيمية من النخبة المعروفة عالميًا، بما يسهم في رفع جودة المباريات ويتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية والمكانة المتقدمة التي وصلت إليها المسابقات المحلية.

وانتقد النادي آلية اختيار الحكام في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن استقطاب بعض الطواقم الأجنبية التي لا ترقى إلى مستوى النخبة يثير العديد من التساؤلات حول معايير الاختيار، خاصة مع اقتراب منافسات الدوري من مراحل الحسم.

رفض الاعتماد على التحكيم المحلي

كما شدد الهلال على صعوبة الاعتماد على طواقم تحكيم محلية لإدارة مبارياته، في ظل تكرار بعض الحالات التحكيمية المؤثرة خلال الفترة الماضية، والتي قال إنها ساهمت في تغيير نتائج عدد من المباريات التنافسية، مطالبًا بمراجعة آلية اختيار الحكام الأجانب بما يضمن الاستعانة بحكام يمتلكون الخبرة والكفاءة التي تتناسب مع مستوى المنافسة في الدوري.

هل تُبث مجانًا؟.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
هل تُبث مجانًا؟.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
