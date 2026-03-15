عودة محتملة وصلاح في الهجوم.. التشكيل المتوقع لليفربول أمام توتنهام

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب أنفيلد، الذي يستضيف مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

ويسعى الفريقان إلى استعادة توازنهما بعد تعثرهما في الجولة الماضية، حيث خسر ليفربول أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، فيما سقط توتنهام أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-1.

محمد صلاح يقود الهجوم

ومن المتوقع أن يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة الليلة، مع احتمالية عودة الحارس أليسون بيكر للمشاركة أساسيًا حال اكتمال جاهزيته بعد التعافي من الإصابة.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، فلوريان فيرتز.