سلّط الأوكراني أناتولي تروبين، حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، الأضواء عليه بعدما سجل هدفًا قاتلًا في شباك ريال مدريد، قاد به فريقه إلى التأهل للأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان بنفيكا حتى اللحظات الأخيرة خارج حسابات البطولة.

هدف تروبين أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر الظواهر ندرة في تاريخ كرة القدم، وهي الأهداف الحاسمة التي سجلها حراس المرمى، والتي غيّرت مصير مباريات وأندية بأكملها.

وفي هذا السياق، يستعرض "مصراوي"، أبرز الأهداف المؤثرة التي أحرزها حراس المرمى عبر التاريخ:

هدف أناتولي تروبين حارس بنفيكا، الذي منح فريقه بطاقة العبور إلى الدور الإقصائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي مايو 2021، كتب البرازيلي أليسون بيكر اسمه في التاريخ، بعدما سجل هدفًا رأسيًا في الدقيقة 95 أمام وست بروميتش ألبيون، ليقود ليفربول لفوز قاتل بنتيجة 2-1، كان نقطة التحول في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

عام 2013، كان مويسيس مونو، حارس مرمى كلوب أمريكا، بطل نهائي كأس المكسيك أمام كروز أزول، بعدما أحرز هدفًا قاتلًا في الدقيقة 93، أسهم في تتويج فريقه باللقب.

وفي سبتمبر 2023، أنقذ إيفان بروزفيل، حارس لاتسيو، فريقه من الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، بعدما سجل هدف تعادل قاتل برأسية في اللحظات الأخيرة من مواجهة دوري أبطال أوروبا.

أما في عام 2020، فقد قاد ناهويل جوزمان، حارس مرمى تيجريس أونال، فريقه للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، بتسجيله هدفًا حاسمًا في الفوز 4-2 على إف سي أليانزا، معوضًا خسارة الذهاب 2-1، ليحسم بطاقة العبور في الوقت القاتل.