الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

الفرق المتأهلة رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

كتب : مصراوي

01:43 ص 29/01/2026
كتب – محمد عبد السلام:

اختتمت أمس الأربعاء، منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، بعد سلسلة من المباريات القوية والمثيرة.

وشهدت مباريات الأمس، العديد من النتائج الدرامية، أبرزها فوز بنفيكا على ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، كما حقق أرسنال انتصارا مهما على نظيره كايرات ألماتي بنتيجة 3-2.

ووفقا لنظام البطولة، تتأهل الفرق الثمانية الأولى في جدول الترتيب مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين مباريات فاصلة من أجل حجز مقاعدها في الدور ذاته.

في حين تودع الفرق التي جاءت في المراكز من الخامس والعشرين حتى السادس والثلاثين منافسات البطولة.

وصعد كلا من الفرق الى دور الـ 16

1- أرسنال - 24 نقطة

2- بايرن ميونخ - 21 نقطة

3- ليفربول - 18 نقطة

4- توتنهام - 17 نقطة

5- برشلونة - 16 نقطة

6- تشيلسي - 16 نقطة

7- سبورتينج ليشبونة - 16 نقطة

8- مانشستر سيتي - 16 نقطة

المتاهلين إلى دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح

