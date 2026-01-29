بالفيديو.. هدف حارس بنفيكا أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا
كتب : مصراوي
-
-
-
-
-
كتب - محمد عبد السلام:
نجح حارس مرمى بنفيكا أناتولي تروبين في قيادة فريقه بنفيكا إلي الصعود لدور الـ 16 على حساب ريال مدريد، بعد تسجيله هدف قاتل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة في الدقيقة 7+90.
وبهذا الهدف رفع نقاط بنفيكا إلى 9 نقاط ليحتل المركز 24 بجدول الترتيب ويصعد إلى الأدوار المؤهلة لدور الـ 16، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 15 ليصعد أيضا إلى الأدوار المؤهلة لدور الـ 16.
ومن المقرر أن يلاقي فريق بنفيكا نظيره بودو غليمت في دور ملحق دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير المقبل.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) January 28, 2026
مستحيييييييييييييييييل!!! هذا غير طبيعي يا رفاق!!!!
بنفيكا كان يحتاج هدف واحد لكي يلعب في الملحق!!!!
الحارس هو من سجل هدف الفوز في آخر ثانية ضد ريال مدريد!!!!
😱😱😱😱😱😱😱😱😱♥️♥️♥️♥️♥️♥️
pic.twitter.com/32t1TnEn1Y