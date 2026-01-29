مباريات الأمس
إعلان

"متخطيا إبراهيموفيتش".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

كتب : مصراوي

01:15 ص 29/01/2026
استعاد النجم المصري محمد صلاح ذاكرته التهديفية، مع فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في تسجيل هدف في فوز فريقه أمس على حساب كرباج أجدام، في دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق ليفربول الفوز أمس على حساب كرباج أجدام، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده من الأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى الهدف رقم 49، متخطيا السويدي إبراهيموفيتش صاحب الـ 48 هدفا، دون احتساب أهداف الثنائي في الأدوار التمهيدية بالبطولة.

ويعد هذا هو الهدف الأول لمحمد صلاح مع ليفربول، منذ نوفمبر الماضي، حيث كان آخر هدف سجله النجم المصري مع الريدز، في مرمى أستون فيلا في اللقاء الذي أقيم، في 1 نوفمبر من العام الماضي 2025.

وشارك صلاح بشكل عام خلال الموسم الحالي رفقة فريق ليفربول حتى الآن، في 23 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

"بينهم داري".. غيابات الأهلي في مباراة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

"بعد اقترابه من الأهلي".. هادي رياض يودع فريق بتروجيت برسالة مؤثرة

محمد صلاح إبراهيموفيتش دوري أبطال أوروبا مباراة ليفربول وكرباج أجدام

