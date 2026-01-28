مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

نابولي

- -
22:00

تشيلسي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

كاراباج اجدام

جميع المباريات

إعلان

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

كتب : هند عواد

01:57 م 28/01/2026 تعديل في 02:02 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من معادلة رقم أسطورة الأرجنتين وريال مدريد السابقة، ألفريدو دي ستيفانو، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره كاراباخ، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل محمد صلاح المركز الـ13 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين، برصيد 48 هدفا، متساويا مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وفي تسجيل صلاح هدف مساء اليوم، سيعادل رقم ألفريدو دي ستيفانو، بـ49 هدفا.

اقرأ أيضًا:

هل تلقى عرضا بـ 5 ملايين دولار؟.. مصدر يفجر مفاجأة بشأن رحيل بيزيرا

أول عربي يتأهل للمونديال.. 8 معلومات عن فريق سيدات الجيش الملكي المغربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ليفربول وكارباخ دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
شئون عربية و دولية

ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
أخبار المحافظات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
الذهب عيار 18 يتخطى 6000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 18 يتخطى 6000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون