بات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من معادلة رقم أسطورة الأرجنتين وريال مدريد السابقة، ألفريدو دي ستيفانو، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره كاراباخ، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل محمد صلاح المركز الـ13 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين، برصيد 48 هدفا، متساويا مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وفي تسجيل صلاح هدف مساء اليوم، سيعادل رقم ألفريدو دي ستيفانو، بـ49 هدفا.

