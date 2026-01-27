كشف شبكة "سوفا سكور"، المتخصصة في أرقام وإحصائيات اللاعبين، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت التشكيلة تواجد عمر مرموش نجم مانشستر سيتي بعدما نجح في تسجيل هدفًا أمام وولفرهامبتون، بينما غاب صلاح عن التشكيلة المثالية بعد هزيمة ليفربول من بورنموث.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة 23 كالتالي"

حراسة المرمي: مارتينيز

الدفاع: ماركوس سينيسي- كريستيان روميرو- فان دي فين

الوسط: سومر - ماتيوس فيرنانديز - إميليانو بوينديا- سوبوسلاي - هاري ويلسون

الهجوم: عمر مرموش - ماتيوس كونيا

