مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

موقف صلاح ومرموش؟.. التشكيلة المثالية للجولة الـ23 في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد الهادي

04:03 م 27/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (34) (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (40) (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (39) (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (43) (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (42) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (10) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (9) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (1) (1)

كشف شبكة "سوفا سكور"، المتخصصة في أرقام وإحصائيات اللاعبين، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت التشكيلة تواجد عمر مرموش نجم مانشستر سيتي بعدما نجح في تسجيل هدفًا أمام وولفرهامبتون، بينما غاب صلاح عن التشكيلة المثالية بعد هزيمة ليفربول من بورنموث.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة 23 كالتالي"

حراسة المرمي: مارتينيز

الدفاع: ماركوس سينيسي- كريستيان روميرو- فان دي فين

الوسط: سومر - ماتيوس فيرنانديز - إميليانو بوينديا- سوبوسلاي - هاري ويلسون

الهجوم: عمر مرموش - ماتيوس كونيا

صلاح ومرموش محمد صلاح عمر مرموش مانشستر سيتي التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

