الرعاية الصحية ببورسعيد توجه بتعزيز الأرصدة الدوائية وتأمين احتياطي استراتيجي

كتب : طارق الرفاعي

10:30 ص 15/03/2026

الدكتور إسماعيل الحفناوي خلال الاجتماع

شدد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على ضرورة إحكام السيطرة على منظومة سلاسل الإمداد الدوائي، وتعزيز الأرصدة الدوائية للأصناف ذات السحب الكثيف، مع تأمين احتياطي استراتيجي مستدام داخل المنشآت الصحية.

مطابقة الأداء مع الواقع التشغيلي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير الفرع مع مديري الإدارات المختلفة، لمراجعة مؤشرات الأداء ومطابقتها مع الواقع التشغيلي الفعلي داخل المنشآت الصحية، إلى جانب تحديد الأولويات العاجلة للمرحلة المقبلة.

تدريب أطقم التمريض

وأكد الحفناوي أن التميز في الأداء البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق رضا المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، موجهًا بإطلاق حزمة تدريبية جديدة تستهدف صقل مهارات التواصل لدى أطقم التمريض، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى داخل المنشآت الصحية.

صيانة الأجهزة والاستعداد للصيف

كما أصدر مدير الفرع تكليفات بمباشرة أعمال الصيانة الوقائية لكافة الأجهزة الطبية وغير الطبية، مع التشديد على سرعة الانتهاء من تجهيز منظومات التبريد والتهوية داخل المستشفيات والوحدات الصحية قبل حلول فصل الصيف، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية.

الرعاية الصحية إسماعيل الحفناوي بورسعيد الأرصدة الدوائية الاحتياطي الاستراتيجي

