بـ 1.5 مليون دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع المهاجم إيلتسين كامويس

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع مهاجم أجنبي لضمه لصفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر موقع "أفريكا فوت"، اليوم الثلاثاء: "الأهلي بات قريبًا من إتمام صفقة هجومية جديدة، بعد موافقة نادي ترومسو النرويجي على انتقال المهاجم إيلتسين كامويس، إلى صفوف الفريق".

وأضاف التقرير: "الأهلي أتم إتفاقه على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة التي بلغت 1.5 مليون دولار، حيث سيدفع مبلغ 400 ألف دولار كدفعة أولى فورية، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي، والمقدر بـ1.1 مليون دولار، على دفعتين لاحقتين.

ووفقًا لأفريكا فوت، فإن المدرب الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي يضغط من أجل إنهاء هذه الصفقة في أسرع وقت، في ظل قناعته بإمكانات كامويس، الذي سجل 17 هدفًا في 29 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي.

