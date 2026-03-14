بينها الزمالك ضد أوتوهو.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره إلتشي، اليوم السبت الموافق 14 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بينما يدخل إلتشي اللقاء وهو يحتل المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".