رسميًا.. الكشف عن البلد المضيف لنهائي كأس العالم 2026

شهور قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس العالم 2026،والتي ستنطلق شهر يونيو المقبل في النسخة التي تستضيفها ثلاث دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق، عن تقسيم الملاعب التي ستخوض عليها المنتخبات المشاركة في البطولة، دون الكشف عن ملعب ومكان النهائي.

رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن اليوم الثلاثاء رسميًا عن إستضافة إسبانيا للمباراة النهائية من مونديال 2026، ولكن دون تحديد الملعب.

وقل لوزان في مؤتمر صحفي: "إسبانيا ستقود كأس العالم، والمباراة النهائية ستكون هنا أيضًا".

