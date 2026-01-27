مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

رسميًا.. الكشف عن البلد المضيف لنهائي كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

01:37 م 27/01/2026
    ترامب مع كأس العالم
    قرعة كأس العالم 2026
    كأس العالم 2026
    كأس العالم 2026
    مواجهات نارية في تصفيات كأس العالم
    اعلان موعد قرعة كأس العرب وكأس العالم للناشئين 2025

شهور قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس العالم 2026،والتي ستنطلق شهر يونيو المقبل في النسخة التي تستضيفها ثلاث دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق، عن تقسيم الملاعب التي ستخوض عليها المنتخبات المشاركة في البطولة، دون الكشف عن ملعب ومكان النهائي.

رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن اليوم الثلاثاء رسميًا عن إستضافة إسبانيا للمباراة النهائية من مونديال 2026، ولكن دون تحديد الملعب.

وقل لوزان في مؤتمر صحفي: "إسبانيا ستقود كأس العالم، والمباراة النهائية ستكون هنا أيضًا".

قرار عاجل من نادي سمارت بعد وفاة اللاعب لؤي رجب

ترامب السبب.. تهديدات بالمقاطعة والانسحاب من كأس العالم 2026

كأس العالم كأس العالم 2026 إسبانيا بطولة كأس العالم

