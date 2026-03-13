أمريكا ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان مجتبى خامنئي

كتب : محمد أبو بكر

08:02 م 13/03/2026

مجتبى خامنئي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رصد مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني الجديد، وعن علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، إضافة إلى أشخاص آخرين.

ورصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع للوزارة، رصد مكافآت مالية قد تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تحديد هوية أو مكان عدد من القادة والمسؤولين الإيرانيين.

وأوضح البرنامج أن المكافآت تستهدف معلومات تتعلق بقيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.

ونشر البرنامج عبر حسابه على منصة X قائمة تضم هويات ومناصب 10 مسؤولين إيرانيين، من بينهم علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وإسكندر مؤمني وزير الداخلية، وإسماعيل خطيب وزير الاستخبارات والأمن.

كما ضمت القائمة أيضًا علي أصغر حجازي نائب رئيس الأركان، ويحيى رحيم صفوي المستشار العسكري لمكتب القائد الأعلى.

وأشارت الوزارة إلى إدراج أربع مناصب أخرى دون الكشف عن أسماء شاغليها، مع عرض صور ظلية لها، وهي: سكرتير مجلس الدفاع، ومستشار القائد الأعلى، وقائد الحرس الثوري الإيراني، ورئيس المكتب العسكري.

ووفقاً للبيان، تتهم الولايات المتحدة الحرس الثوري بالتخطيط وتنظيم وتنفيذ عمليات تصفها بأنها إرهابية في مناطق مختلفة حول العالم.

