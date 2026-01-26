هل خالف اللائحة؟.. خبير لوائح يحسم الجدل حول موقف الأهلي من الإعارات

يتسائل العديد من الجمهور حول موقف النادي الأهلي من مخالفة لائحة الإتحاد المصري لكرة القدم، حول إعارة أكثر من 6 لاعبين كما هو منصوص به في لائحة الأندية المشاركة بالدوري.

وحسم خبير اللوائح عامر العمايرة هذا الجدل، خلال تصريحاته عبر قناة "cbc"، وقال: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قام بتقنين هذا الأمر، حيث يُسمح لكل نادٍ بـ6 إعارات داخلية و6 إعارات خارجية، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يُعِر خارجيًا سوى لاعبين فقط هما كريستو ورضا سليم".

وأضاف: "اللاعب حمزة عبد الكريم لا يُحتسب ضمن الإعارات، كونه أقل من 21 عامًا، وفقًا للوائح الفيفا، وكذلك الحال بالنسبة للاعبين يوسف عبد الحفيظ، معتز محمد، يوسف عفيفي، محمد عبد الله، وأحمد عابدين، مؤكدًا أنهم جميعًا لاعبين تحت السن ولا يدخلون ضمن عدد الإعارات المسموح بها.

وشدد العمايرة على أن لكل نادٍ الحق في إعارة 6 لاعبين تحت السن دون مخالفة قانونية، موضحًا أن موقف النادي الأهلي في هذا الملف سليم تمامًا من الناحية القانونية.

