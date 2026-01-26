مباريات الأمس
الأهلي يفاوض مهاجم فلسطيني في الدوري الألماني.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:09 م 26/01/2026
    المهاجم الفلسطيني محمد محمود
    المهاجم الفلسطيني محمد محمود
    المهاجم الفلسطيني محمد محمود
    المهاجم الفلسطيني محمد محمود

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المهاجم الفلسطيني محمد محمود، المحترف ضمن صفوف نادي إيلفرسبرج الألماني.

وكشفت شبكة الرياضة الفلسطينية، أن النادي الأهلي يسير بخطى إيجابية في مفاوضاته مع المهاجم الفلسطيني محمد محمود الشهير بـ "مومو"، وذلك للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب أبدي ترحيبه بالانتقال لصفوف النادي الأهلي ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورات إيجابية في المفاوضات بين الناديين

ويتواجد اللاعب في صفوف نادي إيلفرسبرج الناشط في دوري الدرجة الثاني الألماني، ويحمل الجنسية الألمانية والفلسطينية، حيث سبق له تمثيل منتخب ألمانيا تحت 19 عامًا.

