إعلان

مسؤولان أمريكيان: نسعى لإعادة إعمار غزة سريعا بعد نزع سلاح حماس

كتب : مصراوي

01:15 ص 27/01/2026

غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين رفيعين في الإدارة الأمريكية تأكيدهما أن الولايات المتحدة تسعى إلى الوصول لمرحلة إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد نزع سلاح حركة حماس.

وأوضح المسؤولان، أنه في حال حاولت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التلاعب، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ إجراءات ضدها.

وشدد المسؤولان على أن عدم المضي قدما في ملف غزة ليس خيارًا مطروحا، مؤكدين تقديرهم لتعاون الإسرائيليين.

وأكد المسؤولان أنهم على تواصل مع السلطة الفلسطينية، التي تدعم الجهود الأمريكية بشأن غزة.
وأشار المسؤولان إلى أن إسرائيل عملت مع تركيا وقطر ومصر وحماس، لتحقيق ما وصفاه بأنه أمر كان يعتقد سابقا أنه مستحيل.
وأوضح المسؤولان أن عدد الدول التي انضمت إلى مجلس السلام بلغ 25 دولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعمار غزة غزة نزع سلاح حماس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
الأرصاد: نشاط رياح وأمطار رعدية واضطراب الملاحة خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

الأرصاد: نشاط رياح وأمطار رعدية واضطراب الملاحة خلال الساعات المقبلة
كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟
رياضة محلية

كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟
طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
أخبار المحافظات

طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
إبراهيم عيسى: السادات تعرض للظلم ولولاه لما تحقق تحرير مصر
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: السادات تعرض للظلم ولولاه لما تحقق تحرير مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026