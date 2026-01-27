مسؤولان أمريكيان: نسعى لإعادة إعمار غزة سريعا بعد نزع سلاح حماس

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين رفيعين في الإدارة الأمريكية تأكيدهما أن الولايات المتحدة تسعى إلى الوصول لمرحلة إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد نزع سلاح حركة حماس.

وأوضح المسؤولان، أنه في حال حاولت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التلاعب، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ إجراءات ضدها.

وشدد المسؤولان على أن عدم المضي قدما في ملف غزة ليس خيارًا مطروحا، مؤكدين تقديرهم لتعاون الإسرائيليين.

وأكد المسؤولان أنهم على تواصل مع السلطة الفلسطينية، التي تدعم الجهود الأمريكية بشأن غزة.

وأشار المسؤولان إلى أن إسرائيل عملت مع تركيا وقطر ومصر وحماس، لتحقيق ما وصفاه بأنه أمر كان يعتقد سابقا أنه مستحيل.

وأوضح المسؤولان أن عدد الدول التي انضمت إلى مجلس السلام بلغ 25 دولة.