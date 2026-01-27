مسعد بولس مستشار ترامب لأفريقيا والشرق الأوسط يجري مباحثات في تونس

د ب أ

أجرى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلف بالشؤون العربية والشرق الأوسط وأفريقيا مباحثات اليوم الاثنين، في تونس شملت التعريفات الجمركية وأزمة المساعدات الإنسانية الموجهة للفلسطينيين وخارطة الطريق السياسية في ليبيا.

وحضر المحادثات وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ونائب مساعد وزير الخارجية لشمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية بالنيابة كايل ليستون ورئيس ديوان المستشار بولس، ديفيد لينفيلد، والسفير الأمريكي بتونس بيل بزي.

وأشارت الخارجية التونسية بشأن فحوى المحادثات، إلى أهمية دفع الاستثمارات الأمريكية في تونس والتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي يفضي إلى مراجعة التعريفات الجمركية المفروضة، بما يمكن من استمرارية تدفق الصادرات التونسية الرئيسية إلى السوق الأمريكية، وعلى رأسها زيت الزيتون.

كانت إدارة الرئيس ترامب فرضت رسوما جمركية تصل نسبتها الى 28% على الواردات من تونس وعدة دول أخرى.

وفي موضوع آخر لفتت الخارجية التونسية إلى دعم تونس لحقوق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الحصول على المساعدات الإنسانية وفتح المعابر وإعادة إعمار أرضه وتيسير تنقلاته.

ونقلت الخارجية تأييد مستشار الرئيس الأمريكي لآلية التشاور الثلاثي التونسية الجزائرية المصرية حول ليبيا المنعقدة اليوم الاثنين في تونس.