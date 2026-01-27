الأرصاد: نشاط رياح وأمطار رعدية واضطراب الملاحة خلال الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث أشارت إلى نشاط رياح والتي تتراوح من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء تكون مُثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وأشارت إلى فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية وقد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء (بنسبة حدوث 20٪تقريبا ) إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل(العلمين – الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح )

ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

ونصحت بارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية وتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الصحراوية، تجنّب الأنشطة البحرية والصيد على السواحل المذكورة.