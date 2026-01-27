إعلان

الأرصاد: نشاط رياح وأمطار رعدية واضطراب الملاحة خلال الساعات المقبلة

كتب : مصراوي

01:17 ص 27/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 6 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 6 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 6 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 6 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث أشارت إلى نشاط رياح والتي تتراوح من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء تكون مُثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وأشارت إلى فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية وقد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء (بنسبة حدوث 20٪تقريبا ) إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل(العلمين – الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح )
ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

ونصحت بارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية وتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الصحراوية، تجنّب الأنشطة البحرية والصيد على السواحل المذكورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
أخبار مصر

أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
زووم

حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026