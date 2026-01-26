إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه

كتب : مصراوي

10:56 م 26/01/2026 تعديل في 11:09 م

نجيب ساويرس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذر المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، اليوم الاثنين، من صفحات وإعلانات منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مزيفة تستخدم صوره وشقيقه ناصف، مشيرًا إلى أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليد صوتهما "هو وشقيقه" للترويج لخدمات لزيادة الدخل.

وكتب "ساويرس"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "أكس"،: أرجو الإحاطة أن هناك إعلانات على فيسبوك ومنصات أخرى، تستخدم صورتي وصورة أخي ناصف وتقلد الصوت بالذكاء الاصطناعي، للترويج لخدمات لزيادة الدخل وغيرها".

وأضاف: "تم إبلاغ مباحث الإنترنت، وجاري اتخاذ الإجراءات القضائية؛ فأرجو الحرص".

793

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ساويرس صفحات وهمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
أخبار المحافظات

طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش
رياضة عربية وعالمية

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش
رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"

مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة
رياضة محلية

مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة
أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
أخبار مصر

أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026