نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذر المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، اليوم الاثنين، من صفحات وإعلانات منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مزيفة تستخدم صوره وشقيقه ناصف، مشيرًا إلى أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليد صوتهما "هو وشقيقه" للترويج لخدمات لزيادة الدخل.

وكتب "ساويرس"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "أكس"،: أرجو الإحاطة أن هناك إعلانات على فيسبوك ومنصات أخرى، تستخدم صورتي وصورة أخي ناصف وتقلد الصوت بالذكاء الاصطناعي، للترويج لخدمات لزيادة الدخل وغيرها".

وأضاف: "تم إبلاغ مباحث الإنترنت، وجاري اتخاذ الإجراءات القضائية؛ فأرجو الحرص".