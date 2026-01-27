إعلان

نيويورك تايمز: حاملة الطائرات "لينكولن" ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين

كتب : مصراوي

01:20 ص 27/01/2026

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات


قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، دخلت فعلا منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM" في المحيط الهندي، وهي بانتظار صدور الأوامر.

أضافت الصحيفة، أن هذه السفينة الحربية، ستكون جاهزة للاستخدام العسكري ضد إيران في غضون يوم أو يومين إذا دعت الحاجة.

وقالت الصحيفة: "إذا أمر البيت الأبيض بشن ضربات ضد إيران، فمن الممكن نظريا أن تباشر حاملة الطائرات بالعمل العسكري في غضون يوم أو يومين".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم، أن الولايات المتحدة نشرت بالفعل 12 طائرة مقاتلة من طراز إف-15إي في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز قواتها الضاربة.

ويوم الاثنين، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله، إن مجموعة حاملات طائرات تابعة للبحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن قد دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في المحيط الهندي.

وفي 22 يناير، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سفن البحرية الأمريكية تتجه نحو إيران "احتياطا".

وقبل ذلك، لم يتمكن من تقديم إجابة قاطعة على سؤال ما إذا كان خيار التدخل العسكري في إيران قد تم استبعاده، مكتفياً بالقول إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن لينكولن حاملة الطائرات أمريكا إيران حصار إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
أخبار المحافظات

طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا
زووم

10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا
حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
زووم

حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية إلى 25%
شئون عربية و دولية

ترامب يرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية إلى 25%
أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026