

وكالات



قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، دخلت فعلا منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM" في المحيط الهندي، وهي بانتظار صدور الأوامر.

أضافت الصحيفة، أن هذه السفينة الحربية، ستكون جاهزة للاستخدام العسكري ضد إيران في غضون يوم أو يومين إذا دعت الحاجة.

وقالت الصحيفة: "إذا أمر البيت الأبيض بشن ضربات ضد إيران، فمن الممكن نظريا أن تباشر حاملة الطائرات بالعمل العسكري في غضون يوم أو يومين".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم، أن الولايات المتحدة نشرت بالفعل 12 طائرة مقاتلة من طراز إف-15إي في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز قواتها الضاربة.

ويوم الاثنين، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله، إن مجموعة حاملات طائرات تابعة للبحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن قد دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في المحيط الهندي.

وفي 22 يناير، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سفن البحرية الأمريكية تتجه نحو إيران "احتياطا".

وقبل ذلك، لم يتمكن من تقديم إجابة قاطعة على سؤال ما إذا كان خيار التدخل العسكري في إيران قد تم استبعاده، مكتفياً بالقول إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، وفقا لروسيا اليوم.