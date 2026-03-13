رئيس الحكومة اللبنانية: ماضون في حصر السلاح بيد الدولة واستعادة السيطرة

كتب : محمد أبو بكر

05:13 م 13/03/2026

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، إن أكثر من 900 ألف لبناني اضطروا إلى النزوح من منازلهم خلال الأسابيع الماضية نتيجة تصاعد العمليات العسكرية في البلاد، ما تسبب في أزمة إنسانية وضغط كبير على الخدمات الأساسية.

وأوضح "سلام"، أن اشتداد العمليات دفع مئات الآلاف من السكان إلى الفرار من منازلهم في مناطق مختلفة من لبنان، مشيرًا إلى أن موجات النزوح الواسعة تضع البنية التحتية والخدمات العامة تحت ضغط هائل.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل على مواجهة تداعيات الأزمة، في وقت تتزايد فيه التحديات الإنسانية واللوجستية المرتبطة باستيعاب أعداد كبيرة من النازحين.

وأكد رئيس الحكومة، أن السلطات مصممة على استعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الجيش اللبناني تمكن من تفكيك أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سيطرة الدولة وبسط الأمن في تلك المناطق.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

