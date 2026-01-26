كتب- محمد عبدالهادي:

قدم اللاعبون المصريون المحترفون أسبوعًا قويًا مع أنديتهم، عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي أنهاها الفراعنة في المركز الرابع.

وشهدت مباريات ما بعد البطولة تألق عدد من اللاعبين، في ظل ظهورهم بجاهزية وثقة أكبر بعد المشاركة الدولية.

وشارك عمر مرموش أساسيًا مع مانشستر سيتي في مواجهة وولفرهامبتون، ونجح في تسجيل هدف رائع في الدقيقة السادسة، ليحرز أول أهدافه مع السيتي خلال العام الجاري.

كما بدأ مصطفى محمد مباراة نانت أمام نيس أساسيًا، ونجح في تسجيل هدف فريقه في الدقيقة 45+2.

وخاض محمد صلاح اللقاء مع ليفربول أمام بورنموث ضمن التشكيل الأساسي، ولم يسجل خلال المباراة، واكتفى بصناعة هدف لزميله سوبوسلاي الذي أحرز الهدف الثاني للريدز.

وشارك حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة القطري أمام الغرافة، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الدوري الإماراتي، شارك رامي ربيعة في مواجهة العين أمام شباب الأهلي، وقاد فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 1-0.