مقبرة داخل منزل.. تفاصيل واقعة نقل رفات والدين في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لم يكن أحد يتخيل أن خلافًا على الميراث قد ينتهي ببناء مقبرة داخل منزل مأهول بالسكان، لكن مقطع فيديو قصير متداول على مواقع التواصل الاجتماعي كشف واحدة من أغرب الوقائع التي شهدتها محافظة قنا خلال الأيام الماضية، بعدما ظهر أحد الأشخاص وهو يُنشئ مدفنًا داخل حوش منزله، في مشهد أثار دهشة وغضب الأهالي وفتح باب التساؤلات.

وبدأت الواقعة على منصات التواصل، لتتحول سريعًا إلى تحرك أمني عاجل، حيث رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا الفيديو المتداول وباشرت فحصه على الفور، رغم عدم تلقي أي بلاغات رسمية من المواطنين بشأنه.

وبعد تكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحب المنزل وضبطه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، قام بالفعل ببناء مدفن داخل حوش منزله الخاص.

وخلال مواجهته، فجر المتهم مفاجأة مدوية، كاشفًا عن الدوافع الحقيقية وراء الواقعة، إذ أقر بأنه نقل رفات والده ووالدته المتوفيين منذ عدة سنوات من مدفن خاص بإحدى العائلات إلى داخل منزله، بعد نشوب خلاف حاد بينه وبين صاحب المدفن الأصلي.

وأوضح المتهم أن الخلاف يعود إلى نزاع على الميراث، بعدما رفض بيع حصته الميراثية في أحد المنازل لصالح صاحب المدفن، ما دفع الأخير - حسب أقواله - إلى تهديده بعدم السماح باستمرار وجود رفات والديه داخل مدفن العائلة، نكاية فيه وضغطًا عليه لإجباره على البيع.

وأضاف أن تلك التهديدات وضعت عليه ضغطًا نفسيًا شديدًا، خاصة مع خوفه من التعرض لرفات والديه أو نبش القبر، الأمر الذي دفعه – وفق اعترافاته – إلى اتخاذ قرار صادم ببناء مدفن بديل داخل حوش منزله، ونقل الرفات إليه حفاظًا عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.