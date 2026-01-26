حساب مزيف يقود للابتزاز.. قصة المعالج الوهمي في أسيوط

تقرير - محمود عجمي:

في إحدى ليالي أسيوط الهادئة، لم تكن هند، آلاء، أو محمد يتوقعون أن رسالة واردة على هواتفهم ستغيّر مجرى أيامهم، وتقودهم إلى مواجهة واحدة من أخطر قضايا الابتزاز الإلكتروني في السنوات الأخيرة.

بدأت القصة بحساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يحمل اسم "الشيخة أميرة المصرية"، مزود بصورة رمزية وعبارات مطمئنة تتحدث عن العلاج بالقرآن وفك السحر وجلب الراحة النفسية. بدا الحساب كالعديد من الصفحات المنتشرة يوميًا، لكنه كان يخفي وراءه ما هو أبعد من مجرد منشورات دينية.

تواصل صاحب الحساب مع عدد من الضحايا، محاولًا استدراجهم بخطوات محسوبة، ومع مرور الوقت طلب منهم إرسال صور "خاصة" بزعم الحاجة إليها ضمن جلسات العلاج الروحاني. وبمجرد استجابة البعض، تحولت تلك الصور إلى سلاح ابتزاز مالي، حيث طالبهم بالمال مقابل عدم نشر الصور.

تحت ضغط التهديد، دفعت إحدى الضحايا 6000 جنيه، أملًا في إيقاف هذه الدائرة الخانقة من الابتزاز.

لكن خيوط القصة بدأت بالانكشاف فور وصول البلاغات إلى قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، حيث تولّى الضابط التحقيق، مستخدمًا تقنيات التتبع والتحليل الرقمي. اتضح أن "الشيخة أميرة" لم تكن سوى شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، يقيم في قرية النواورة بمركز البداري.

عندما وصلت قوة الشرطة إلى منزله، لم يستطع الإنكار، واعترف بأنه كان يدير عدة حسابات وهمية، ينتحل فيها صفة معالج روحاني، مستغلًا ثقة الناس وبساطتهم، لابتزازهم ماليًا.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط، حيث استمعت الدائرة الثالثة لتفاصيل الوقائع واستعرضت الأدلة الرقمية وتحريات الشرطة، وفي جلسة الحكم صدر القرار الحاسم: السجن 15 عامًا للمتهم، جزاءً لما اقترفته يداه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن، نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد غلاب، عضو المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.