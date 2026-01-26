مباريات الأمس
"قبل حمزة عبد الكريم".. ثنائي مصري ارتدى قميص برشلونة الإسباني

كتب - يوسف محمد:

04:29 ص 26/01/2026 تعديل في 04:31 ص
أنهى برشلونة الإسباني اتفاقه مع النادي الأهلي للتعاقد مع حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وأعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الأهلي أمس، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الشاب إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وعبد الكريم لن يكون المصري الأول الذي يرتدي قميص العملاق الإسباني، حيث سبقه ثنائي مصري ولكن ليس داخل المستطيل الأخضر ولكن داخل الصالات المغطاة، بالأخص في لعبة كرة اليدة.

علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد

ويعد علي زين نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، هو أول لاعب مصر في مختلف الألعاب ينضم إلى فريق برشلونة، إذ لعب في صفوف الفريق الكتالوني لمدة موسم واحد خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.

وكان الفريق الإسباني تعاقد مع نجم كرة اليد المصرية، في يوليو من عام 2021 قادما من صفوف الشارقة الإماراتي، ليقدم مستويات مميزة مع الفريق ويتوج ب 5 ألقاب مختلفة.

وتوج زين مع العملاق الإسباني ب 5 بطولات مختلفة، وهم: "دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس سوبر كتالونيا والدوري الإسباني".

سيف الدرع

وفي مارس من عام 2025، أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب كرة اليد المصري سيف الدرع، بعقد يمتد حتى عام 2027، ليصبح ثاني لاعب مصري في التاريخ يمثل الفريق الكتالوني.

"ظهور فنانة مصرية".. مانشستر يونايتد يحتفل بالفوز على أرسنال بطريقة خاصة

"فتح تحقيقا".. حفيظ دراجي يشن هجوما على مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم النادي الأهلي برشلونة الإسباني علي زين سيف الدرع

