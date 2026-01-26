أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع المصري في الكونفدرالية

واصل حفيظ دراجي هجوما قويا على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وكتب دراجي عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "الكاف على المحك، إذا أراد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يظل على ما تبقى من مصداقيته".

وأضاف: "فعليه أن يفتح تحقيقا حول تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي "عبد الله فال"، بشأن كل ما أحاط بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025، لأن الاتهامات التي أطلقها الرجل تشكل سابقة خطيرة".

وكان رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، هاجم المغرب بسبب ما حدث في تنظيم بطولة أمم أفريقيا، بشكل خاص ما صاحب المباراة النهائية، التي جمعت بين أسود التيرانجا والمنتخب المغربي.

وقال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال، خلال تصريحات عبر موقع سيني ويب، أن المغرب هى التي تدير الأمور داخل الاتحاد الأفريقي والمسؤولين المغاربة لم يتوقعوا أن يتوج أي منتخب آخر بأمم أفريقيا.

وأشار عبد الله فال في تصريحاته، أن الاتحاد السكندري رفض أن يتدرب أسود التيرانجا على ملعب محمد الخامس قبل المباراة النهائية، خاصة وأن المنتخب المغربي يتدرب في نفس الملعب، هذا كان سيمكنهم من الإطلاع على التفاصيل الفنية للمنتخب السنغالي.

