مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"فتح تحقيقا".. حفيظ دراجي يشن هجوما على مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

كتب - يوسف محمد:

02:55 ص 26/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حفيظ دراجي
  • عرض 12 صورة
    حفيظ دراجي في النادي الأهلي
  • عرض 12 صورة
    المعلق الجزائري حفيظ دراجي
  • عرض 12 صورة
    احتفال منتخب السنغال (25) (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال منتخب السنغال (19) (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال منتخب السنغال (24) (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال منتخب السنغال (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال منتخب السنغال (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    منتخب السنغال (4)
  • عرض 12 صورة
    منتخب السنغال (10)
  • عرض 12 صورة
    منتخب السنغال (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل حفيظ دراجي هجوما قويا على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وكتب دراجي عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "الكاف على المحك، إذا أراد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يظل على ما تبقى من مصداقيته".

وأضاف: "فعليه أن يفتح تحقيقا حول تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي "عبد الله فال"، بشأن كل ما أحاط بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025، لأن الاتهامات التي أطلقها الرجل تشكل سابقة خطيرة".

وكان رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، هاجم المغرب بسبب ما حدث في تنظيم بطولة أمم أفريقيا، بشكل خاص ما صاحب المباراة النهائية، التي جمعت بين أسود التيرانجا والمنتخب المغربي.

وقال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال، خلال تصريحات عبر موقع سيني ويب، أن المغرب هى التي تدير الأمور داخل الاتحاد الأفريقي والمسؤولين المغاربة لم يتوقعوا أن يتوج أي منتخب آخر بأمم أفريقيا.

وأشار عبد الله فال في تصريحاته، أن الاتحاد السكندري رفض أن يتدرب أسود التيرانجا على ملعب محمد الخامس قبل المباراة النهائية، خاصة وأن المنتخب المغربي يتدرب في نفس الملعب، هذا كان سيمكنهم من الإطلاع على التفاصيل الفنية للمنتخب السنغالي.

أقرأ أيضًا:

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق

تركي آل الشيخ يتفاعل مع فوز مان يونايتد على أرسنال في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفيظ دراجي منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ظهور فنانة مصرية".. مانشستر يونايتد يحتفل بالفوز على أرسنال بطريقة خاصة
رياضة عربية وعالمية

"ظهور فنانة مصرية".. مانشستر يونايتد يحتفل بالفوز على أرسنال بطريقة خاصة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-1-2026.. رياح وشبورة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-1-2026.. رياح وشبورة
إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت