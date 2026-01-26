إعلان

صور- إقبال كثيف على "عصير الكتب" بمعرض الكتاب في دورته الـ57

كتب : أحمد الجندي

12:24 م 26/01/2026

إقبال كثيف على ''عصير الكتب'' بمعرض الكتاب في دورت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

شهد جناح عصير الكتب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 إقبالًا كثيفًا من الزوار، حيث توافد عليه أعداد كبيرة من الكبار والشباب والأطفال منذ الساعات الأولى لفتح أبواب المعرض.

ويأتي هذا الإقبال اللافت نتيجة لما يقدمه الجناح من تنوع كبير في الإصدارات التي تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات الثقافية، إلى جانب الأسعار المخفضة التي جذبت قطاعًا واسعًا من الجمهور، خاصة الأسر والشباب.

كما أن جناح عصير الكتب يُعد من أبرز الأجنحة داخل المعرض، نظرًا لتوفيره كتبًا في مجالات الأدب والرواية والتنمية الذاتية وكتب الأطفال، ما يجعله وجهة مفضلة للباحثين عن المعرفة بأسعار مناسبة.

اقرأ أيضًا:
توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح عصير الكتب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفتي القدس لمصراوي: "الأقصى" يُنتهك أمام العالم من سلطات الاحتلال والمتطرفين
أخبار مصر

مفتي القدس لمصراوي: "الأقصى" يُنتهك أمام العالم من سلطات الاحتلال والمتطرفين
طريقة سحرية تسرع التعافي من نزلات البرد والإنفلونزا
نصائح طبية

طريقة سحرية تسرع التعافي من نزلات البرد والإنفلونزا

بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"
زووم

بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي له بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي له بمنتصف التعاملات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين