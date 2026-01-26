صور- إقبال كثيف على "عصير الكتب" بمعرض الكتاب في دورته الـ57

كتب- أحمد الجندي:

شهد جناح عصير الكتب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 إقبالًا كثيفًا من الزوار، حيث توافد عليه أعداد كبيرة من الكبار والشباب والأطفال منذ الساعات الأولى لفتح أبواب المعرض.

ويأتي هذا الإقبال اللافت نتيجة لما يقدمه الجناح من تنوع كبير في الإصدارات التي تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات الثقافية، إلى جانب الأسعار المخفضة التي جذبت قطاعًا واسعًا من الجمهور، خاصة الأسر والشباب.

كما أن جناح عصير الكتب يُعد من أبرز الأجنحة داخل المعرض، نظرًا لتوفيره كتبًا في مجالات الأدب والرواية والتنمية الذاتية وكتب الأطفال، ما يجعله وجهة مفضلة للباحثين عن المعرفة بأسعار مناسبة.

